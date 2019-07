Eisenbahn comemora 17 anos com programação especial seguindo as tradições alemãs

Aniversário da marca acontece em Blumenau neste sábado (27), entre 12h e 22h, no EisenbahnBiergarten, na Vila Germânica

A Eisenbahn, cerveja que nasceu em 2002 na cidade de Blumenau, movida pela paixão da família Mendes em produzir uma cerveja de Aura Craft e de qualidade, chega em 2019 com 10 rótulos no portfólio, dois estilos sazonais lançados anualmente, diversos prêmios e medalhas conquistadas ao redor do mundo e o reality proprietário Eisenbahn Mestre Cervejeiro Ano 10, que este ano chega à 3ª temporada.

Para celebrar a data, a Eisenbahn preparou um dia especial seguindo as tradições alemãs, com shows de bandas típicas e de pop rock, menu com clássicos e releituras da gastronomia local, e harmonização com cervejas e atividades diversas, como games e degustações.

A comemoração, aberta ao público e gratuita, acontece neste sábado, 27/07, a partir das 12h. A programação musical começa às 12h15 com a banda AlpenMusikanten. O trio é uma versão reduzida da banda Cavalinho, uma das principais atrações que se apresentam todos os anos na Oktoberfest Blumenau. Na sequência é a vez das meninas da Banda Frauen agitarem o público com o melhor do pop rock – de clássicos a hits em ritmo alemão.

Durante o evento, o Restaurante EisenbahnBierhaus assina os pratos clássicos e as releituras da culinária alemã, tudo harmonizado com as opções de estilos Eisenbahn disponíveis. Dentre os destaques estão o sanduíche de joelho de porco defumado desfiado com molho bbq servido com repolho roxo no pão de cerveja e harmonizado com a Rauchbier, o cachorro quente com linguiça Blumenal grelhada harmonizado com a Weizenbier, além do brownie cremoso de chocolate amargo servido com calda quente de chocolate e sorvete que vai muito bem com a cerveja Dunkel.

Ainda no embalo do pop rock e das tradicionais músicas alemãs, as bandas Máfia, Sonido Club e Billbird agitarão o palco Eisenbahn até as 21h, quando os músicos de todas as bandas que se apresentaram anteriormente retornarão ao palco para formar a Eisenbahn Big Band, uma jamsession de encerramento que representará um encontro de gerações e estilos.

Para saber mais sobre a trajetória Eisenbahn durante estes 17 anos, as curiosidades do universo cervejeiro e acompanhar as novidades do reality Eisenbahn Mestre Cervejeiro 10, acesse: https://www.eisenbahn.com.br/ .

Serviço:

Aniversário Eisenbahn 17 anos

Data: 27/07/2019

Horário: 12h às 22h

Local:EisenbahnBiergarten na Vila Germânica – Rua Alberto Stein, 199 – Bairro da Velha

Custo: Eventogratuito

Programação:

10h – Início do evento

12h10 – AlpenMusikanten

14h30 – Banda Frauen

16h – Beer Stein Holding

16h20 – Banda Máfia

18h10 – Sonido Club

20h – Banda Billbird

21h30 – Eisenbahn Big Band

22h – Encerramento

Sobre o Grupo HEINEKEN no Brasil

A HEINEKEN chegou ao Brasil em maio de 2010, após a aquisição da divisão de cerveja do Grupo FEMSA e, em 2017, adquiriu a Brasil Kirin Holding S.A (“Brasil Kirin”), tornando-se o segundo player no mercado brasileiro de cervejas. O Grupo gera mais de 13 mil empregos e tem 15 unidades no país, sendo 12 cervejarias, localizadas em Alagoinhas (BA), Alexânia (GO), Araraquara (SP), Benevides (PA), Caxias (MA), Igarassu (PE), Igrejinha (RS), Itu (SP), Jacareí (SP), Pacatuba (CE), Ponta Grossa (PR) e Recife (PE), duas microcervejarias, em Campos do Jordão (SP) e Blumenau (SC), e uma xaroparia, em Manaus (AM). No Brasil, o portfólio de cervejas do Grupo HEINEKEN é composto por Heineken®, Sol, Kaiser, Bavaria, Amstel, KirinIchiban, Schin, No Grau, Devassa, Baden Baden, Eisenbahn e Glacial. O portfólio de não alcoólicos inclui Água Schin, Schin Tônica, Skinka e os refrigerantes Itubaína, FYs e Viva Schin. Com sede em São Paulo, a companhia é uma subsidiária da HEINEKEN NV, a maior cervejaria da Europa.

Sobre a Eisenbahn

A Eisenbahn é uma cerveja de Blumenau-SC, criada em 2002 pela família Mendes com o objetivo de democratizar o acesso às cervejas artesanais e ser porta de entrada deste universo para o público. A marca produz cerveja de acordo com a Lei Alemã da Pureza (1516). Em 2008, foi adquirida pela Schinchariole, em 2017, passou a integrar o portfólio de cervejas craft do Grupo HEINEKEN no Brasil, após aquisição da Brasil Kirin Holding S.A. Premiada no World BeerCup e EuropeanBeerCup, atualmente produz 10 estilos de cerveja, como a Pilsen, Weizenbier, Pale Ale, American IPA, Rauchbier, Dunkel, Weizenbock, Strong Golden Ale, 5 DryHopped e Kölsch, além de receitas lançadas todos os anos sazonalmente, como a Oktoberfest e as cervejas ganhadoras do reality Eisenbahn Mestre Cervejeiro – em 2019 é Session IPA.

