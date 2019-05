EBM Lauro Müller promove Semana do Meio Ambiente

Programação ocorrerá entre os dias 3 a 7 de junho.

Palestras e oficinas estão previstas para ocorrer na Escola Básica Municipal (EBM) Lauro Müller durante a Semana do Meio Ambiente, entre os dias 3 a 7 de junho. A programação integra o cronograma da campanha Junho Verde, da Faema, e tem como objetivo de incentivar a conscientização ambiental entre os estudantes.

A abertura do evento na escola do Badenfurt ocorrerá na segunda-feira, dia 3, às 10h, para os alunos do matutino e, às 13h30, para os do vespertino. Terá a participação do ambientalista Lauro Bacca, que fará uma palestra sobre os cuidados com o meio ambiente. Nos dias seguintes, as turmas passarão por um circuito de estações sensoriais, que estimularão o contato com a natureza, um encontro para observação astronômica e por outras palestras voltadas ao tema de preservação e sustentabilidade.

A preocupação com o meio ambiente é uma pauta constante nas escolas da rede municipal de ensino de Blumenau. Várias unidades educacionais realizam projetos ao longo do ano para trabalhar essa temática com as crianças e adolescentes. A EBM Lauro Müller, por exemplo, desenvolve o projeto Energias Renováveis, onde já promoveu ações de combate ao desperdício de alimentos, revitalização da horta escolar, construção de equipamento para captação de água pluvial e energia solar, entre outras iniciativas. Em função de seu projeto, a unidade recebeu em 2017 o certificado do 19º Prêmio Fritz Müller, da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina (Fatma).

Ações no Junho Verde

Várias unidades educacionais do município integram a programação do Junho Verde, realizando ações como distribuição e plantio de mudas, palestras, oficinas, rodas de conversas, entre outras atividades. A programação completa pode ser conferida no site da Prefeitura.

Assessora de Comunicação: Aline Franzoi Santos Fleith

