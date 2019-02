Documentário resgata a trajetória de Pedro Dantas

Depois de apresentar o documentário “Ausência é só lembrar”, sobre a vida e a obra de dois dos maiores entusiastas da arte no Estado, Lindolf Bell e Elke Hering, chega o momento do CineArte render homenagens ao escultor Pedro Dantas. A sessão desta segunda-feira, dia 25 de fevereiro, às 19h, exibirá o documentário “Os passos de Dantas”, produzido por Celso Carlos Castellen Jr, Cleiton Schlindwein e Leandro Beduschi. A classificação etária é livre e a entrada é franca.

A produção é interessante para o público conhecer a história do escultor, diretor e professor de balé, falecido em 29 de janeiro, aos 77 anos. O artista nasceu em Mirandela, uma vila construída por portugueses no interior da Bahia, mas escolheu Blumenau para viver.

Como bailarino, dançou nas mais importantes companhias. Apresentou-se em mais de 100 países, conviveu com artistas e bailarinos, descobrindo em sua alma a paixão pela dança. Nas artes visuais, foi a escultura que prevaleceu. Em 2017, recebeu da prefeitura e Fundação Cultural de Blumenau a Comenda do Mérito Cultural Rose Gaertner, a mais alta honraria concedida à classe no município.

Saiba mais

Dia 25

Documentário “Os passos de Dantas”

Sinopse: produzido por Celso Carlos Castellen Jr, Cleiton Schlindwein e Leandro Beduschi, o documentário traz histórias da trajetória do artista Pedro Dantas. Selecionado pelo Fundo Municipal de Apoio à Cultura de Blumenau, Edital de Concurso N°001/2008, o filme tem 50 minutos de duração

Classificação: Livre

Local: Fundação Cultural de Blumenau (Rua XV de Novembro, 161, Centro)

Horário: sempre às segundas-feiras, às 19h

Entrada franca



Curtir isso: Curtir Carregando...