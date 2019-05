Dia Nacional da Mata Atlântica é celebrado no Parque São Francisco

Entre as atividades realizadas, destaque para a trilha interpretativa e uma exposição interativa.

O Parque Natural Municipal São Francisco de Assis recebeu, nesta segunda-feira, dia 27, uma programação especial em celebração ao Dia Nacional da Mata Atlântica. Entre as atividades realizadas, uma trilha interpretativa “Conhecendo a Nossa Floresta” e a exposição interativa sobre a fauna presente no município. A iniciativa conta com participação do Projeto Bugio, do departamento de Biologia da Universidade Regional de Blumenau (Furb) e do Instituto Caeté-Açu.

Durante o passeio pelo parque, foram abordadas de forma interativa as espécies nativas e sua fauna relacionada. O objetivo da ação foi proporcionar uma experiência diferente aos participantes, que puderam conhecer melhor o bioma em que vivem. A iniciativa estava agendada para acontecer novamente no próximo sábado, dia 1º de junho, mas poderá ser feito um reagendamento devido à condição chuvosa da semana.

Na ocasião, os participantes deverão chegar com 15 minutos de antecedência. Técnicos especialistas da Fundação Municipal do Meio Ambiente guiarão o passeio. O parque e a exposição estarão abertos ao público, não sendo necessária a inscrição para sua visitação. Em caso de chuva nos dias anteriores, o evento será cancelado.

