Dia Internacional da Mulher: um brinde a elas

Tinto, espumante, ou rosé? Sommelier sugere rótulos para agradar todos os paladares.

O universo dos vinhos e espumantes vem conquistando o paladar feminino. A bebida, assim como as mulheres, possui características únicas. Os rosés, por exemplo, se destacam pela suavidade e sutileza, os brancos pela leveza e acidez, os espumantes pela versatilidade à mesa e os tintos, são um verdadeiro clássico no mundo dos vinhos.



Para celebrar o Dia Internacional da Mulher, comemorado no próximo dia 8 de março, e enaltecer as virtudes e a força das mulheres nessa data, o sommelier da Decanter, Sidney Lucas, indica alguns vinhos, que, além de fazer um brinde especial na ocasião, também podem ser boas opções para presentear.



Tinto

Para as mulheres que adoram vinhos mais tradicionais e encorpados, o tinto é a opção ideial para um almoço ou jantar. Perfeito para harmonizar com diferentes pratos, o vinho tinto pode combinar com dias quentes e frios.

Para um delicioso e belo jantar, por exemplo, o sommelier indica o Caprili ilex 2016. “Para caprichar no jantar, o vinho pode ser acompanhado de um Vitelo estufado com trufas, Ravioli de espinafre e ricota na manteiga com sálvia e polenta com creme de Taleggio”, comenta.



Rosé

Nada melhor do que tirar um dia de folga para relaxar e cuidar de si, não é? Para acompanhar um dia de tranquilidade e descanso, o rosé pode ser a pedida certa para momentos a beira- mar ou na piscina. De característica leve e fresco, a bebida ajuda a refrescar os momentos de calor.

“O Alain Brumont Tannat-Syrah-Merlot Rosé 2017é perfeito para aperitivos em um dia de puro prazer e descontração. O vinho acompanha desde saladas a camarões grelhados na chapa, finalizados com azeite perfumado com capim-limão, ou um delicioso carpaccio de salmão e funcho fresco”, observa o sommelier.





Espumantes

Para celebrar a vida e brindar o Dia Internacional da Mulher, os espumantes são a escolha certa. Por ser uma bebida fresca e elegante, o espumante pode ser harmonizado com comidas leves e sutis.

“Para as mulheres, a indicação é aproveitar os produtos nacionais, como por exemplo, o Vinícola Hermann Bossa N°3 Brut Rosé. No paladar, o espumante é fresco e macio, com aromas frutados e delicados”, finaliza Lucas.





Decanter

Uma das maiores e mais destacadas importadoras de vinhos do Brasil, a Decanter foi eleita a Importadora do Ano, na edição anual de vinhos da revista Gula. Fundada em Blumenau, em 1997, conta com mais de 50 distribuidores por todo o país, além da rede de Enotecas Decanter.

Seriedade, respeito ao cliente e uma política de preços convidativos têm sidos alguns dos suportes desse crescimento. No entanto, é a esmerada seleção de vinhos que dá corpo à empresa.

