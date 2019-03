Desembargador Ricardo Roesler é eleito novo presidente do TRE-SC

Vice será o desembargador Marcus Tulio Sartorato. Eles vão tomar posse em março.

O desembargador Ricardo Roesler foi eleito nesta quarta-feira (6) o novo presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina (TRE-SC). Como vice-presidente, foi escolhido o desembargador Marcus Tulio Sartorato. Ambos tomam posse em março de 2018, segundo o tribunal.

Em sessão do pleno nesta quarta, Roesler recebeu cinco votos para ser o presidente e dois para ser o vice. O contrário ocorreu com Sartorato. Eles exercerão os cargos por dois anos.

Ricardo Roesler nasceu em São Bento do Sul, Norte de Santa Catarina, e atuou como juiz substituto em Joinville, São Francisco do Sul e Canoinhas entre 1987 e 1989. Depois, como juiz de Direito em Barra Velha, Sombrio, Jaraguá do Sul e Joinville. Também foi presidente da Associação dos Magistrados Catarinenses. Atualmente, é desembargador do Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC).

Marcus Tulio Sartorato nasceu em Florianópolis. Começou como juiz em 1980 e atuou em Curitibanos, Lages, Guaramirim, Biguaçu, Caçador e Tubarão. Foi promovido a desembargador em 2002 no TJSC. Desde 2012, compõe o Órgão Especial do TJSC. Desde março de 2016, também atua como desembargador suplente no TRE-SC.

Fonte: G1