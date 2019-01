Desassoreamento de ribeirão na Itoupavazinha começa nesta quarta-feira

Os trabalhos de desassoreamento do ribeirão situado no entorno das ruas Berta e Henrique Mette, na região da Itoupavazinha, serão iniciados nesta quarta-feira, dia 30. A viabilização dos serviços ocorre após uma mobilização que envolveu diversas secretarias municipais, que começou com vistorias e avaliações da Defesa Civil e culminou com a concessão do licenciamento ambiental pela Faema. A limpeza do leito e das margens do ribeirão ficará sob responsabilidade da Secretaria de Conservação e Manutenção Urbana (Seurb) e iniciará a partir da Rua Max Humpl.

O prefeito Mário Hildebrandt explica que a medida busca reduzir a possibilidade de alagamentos na localidade. Contudo, de acordo com ele, é necessário que a comunidade deixe de descartar objetos no ribeirão. “Encontramos todos os tipos de materiais, o que atrapalha a vazão da água. A população precisa se conscientizar que não pode jogar lixo no leito nem nas margens e também não habitar áreas próximas de córregos e ribeirões. Caso contrário, é um trabalho em vão, que não resolverá em nada essa questão”, destaca.

Outras ações têm sido promovidas pelo município para auxiliar no restabelecimento da normalidade no bairro Itoupavazinha. Desde o temporal do dia 17, caminhões da Prefeitura estiveram na região em três ocasiões distintas para efetuar a retirada de entulhos acumulados nas vias públicas. Além disso, foram realizadas manutenções e serviços de limpeza e raspagem da lama gerada pelos alagamentos.

Balanço das ações de resposta ao temporal

Desde a ocorrência do temporal do último dia 17, as equipes da Seurb estão atuando nas ruas diariamente, inclusive aos sábados, para realizar os reparos necessários nas mais diversas regiões da cidade. Após o episódio climático, houve a colocação de 4.350 m² de macadame em 107 ruas e patrolamento em 116 vias. Além disso, 28 ruas receberam a operação tapa-buracos, abrangendo 1 mil m². O município realizou ainda a retirada de barreiras em 83 ruas, reformou 1.280 m² de calçamento e efetuou a desobstrução de 250m de tubos.



