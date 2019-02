Deputado quer proibição do uso de penas e plumas de animais para fantasias de Carnaval

Em uma competição saudável e educativa, alunos de Blumenau

criaram poesias com o tema alimentação saudável

Em meio a salgadinhos, doces e tantas outras “delícias” que a garotada adora, incentivar hábitos saudáveis de alimentação entre as crianças é um desafio e tanto, não só em casa, mas principalmente na escola, onde eles passam grande parte do tempo. Em busca de mudanças e, de olho na saúde e qualidade de vida dos alunos, a Risotolândia – empresa que fornece alimentação escolar para algumas escolas da rede pública de Blumenau (SC) – desenvolveu em 2018 importantes projetos de educação nutricional que trouxeram resultados importantes à rotina de muitas crianças.

Um deles, que encerrou o calendário de 2018, foi o concurso “Versos Saudáveis”. O objetivo, além de incentivar a criatividade dos alunos, foi de fomentar a reflexão das crianças e ressaltar a importância de uma alimentação saudável no decorrer da vida delas. A proposta, recebida pelos alunos com curiosidade, era de um concurso no qual os estudantes criassem poesias de formato livre sobre alimentação saudável, destacando como isso pode ser benéfico para o seu futuro e sua saúde.

Cada escola participante escolheu um aluno para representá-la e, no final, a Risotolândia selecionou as 12 melhores poesias. Os escritores premiados, além de serem fotografados, ganharam uma bicicleta como estímulo à atividade física. As poesias escolhidas e as fotos dos alunos ganhadores estão sendo utilizadas à criação de um brinde especial que as escolas vão receber agora em 2019.

Os alunos participantes, segundo a Risotolândia, foram avaliados em quesitos como criatividade, coerência com o tema e a mensagem que a poesia transmitia. Eliton Nascimento (07 anos) da escola Lauro Muller escreveu: “No café da manhã, como banana e maçã. No almoço, que sorte… tenho arroz e feijão para ficar forte!”. A sorte, na verdade Eliton, é da própria Risotolândia ao ver tantos resultados positivos transformados em poesia com um tema tão importante.

“Essas atividades de educação nutricional, que realizamos anualmente com temáticas diferenciadas, sempre nos motivam. Sabemos que não basta apenas oferecer uma alimentação saudável e balanceada no cardápio diário das escolas. Nosso papel é também é educar para que eles cultivem esses hábitos e levem para suas casas, para suas vidas. A nossa preocupação é com a saúde e a qualidade de vida das crianças que atendemos”, finaliza Larissa Schlupp – nutricionista da Risotolândia que é responsável pelo projeto na cidade.

Vale lembrar que as atividades de educação nutricional são desenvolvidas e aplicadas pelas nutricionistas da Risotolândia para incentivar nos alunos, desde cedo, hábitos saudáveis de alimentação. Em Blumenau, são atendidos pela empresa alguns centros de educação infantil e escolas básicas municipais. No projeto, que segundo a Risotolândia é extracontratual, são feitas inúmeras brincadeiras e jogos lúdicos para que os pequenos saibam diferenciar aquilo que faz bem para a saúde e aquilo que deve ser evitado na alimentação, bem como a importância dessa diferenciação. O resultado? Escolhas saudáveis na hora de montar o prato!

Sobre a Risotolândia

Há mais de 65 anos no mercado, a Risotolândia tem 4.800 mil colaboradores e produz em média 550 mil refeições ao dia. É líder no mercado de refeições coletivas no Sul do Brasil e está entre as 5 maiores no ranking nacional do setor. Além de atender escolas de Blumenau, também é responsável pela alimentação de alunos de algumas unidades educacionais de Paranaguá, Curitiba e São José dos Pinhais no PR.

