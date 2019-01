Defesa Civil alerta sobre os cuidados com as chuvas nesta época do ano

Em função da elevação da temperatura, muito comum nesta época do ano, a presença de chuvas pode ser tornar uma constante na região do Vale do Itajaí. A situação ocorre principalmente nos finais de tarde. Por isso, a Defesa Civil alerta à comunidade sobre os procedimentos que devem ser tomados para se prevenir de enxurradas, além de minimizar também possíveis acidentes.

As orientações priorizam a escolha de um local adequado para depositar o lixo ou entulho, evitando assim obstruir a passagem de água pluvial. Além disso, o morador deve evitar contato com a água da enxurrada, alagamento e inundação. A medida serve para evitar o risco de ser arrastado, levar um choque elétrico ou contrair doenças.

Orientações:

– Evitar construir em encostas muito íngremes e próximas a ribeirões e rios.

– Não jogar lixo ou entulho em locais impróprios.

– Não obstruir a passagem da água pluvial (chuva).

– Fazer periodicamente a limpeza das calhas e ralos.

– Não fazer cortes ou terraplanagem em encostas sem licença da Prefeitura. Isto pode contribuir para a instabilidade do terreno.

– Ficar atento ao nível dos rios e ribeirões perto de casa. Se estiver subindo, reunir a família e se dirigir para um local seguro.

– Evitar o contato com a água da enxurrada, alagamento e inundação. Isso serve para evitar ser arrastado, levar um choque elétrico ou adquirir doenças.

– Nunca dirigir em áreas inundadas. Se possível, estacionar em local elevado e esperar a água baixar.

– Acompanhar os boletins meteorológicos pelo site do AlertaBlu, além das informações dos veículos de imprensa.

Assessor de comunicação: Joni César

