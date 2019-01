Cursos de oratória, administração, transporte de carga SEST SENAT em Blumenau

Aprenda a falar bem no curso de oratória do SEST SENAT de Blumenau

Saber se comunicar de maneira assertiva e falar bem em público são habilidades essenciais para a vida profissional e para a convivência em sociedade. Afinal, uma mensagem errada ou mal interpretada pode gerar diversos problemas. Sendo assim, é fundamental que os indivíduos adquiram o dom da oratória, que consiste justamente na arte de falar em público de maneira estruturada.

Quer fazer a diferença no mercado?

Então aproveite a oportunidade oferecida pelo SEST SENAT de Blumenau. Nos dias 21, 23 e 24 (segunda, quarta e quinta-feira da próxima semana), será realizado um curso de oratória, com técnicas para falar em público.

Para mais informações e inscrições, ligue para 2111.9500 ou procure a unidade.

O SEST SENAT de Blumenau está localizado na rua Ricardo Georg, 777, no bairro Itoupava Central.

Aprenda a administrar conflitos em curso oferecido pelo SEST SENAT de Blumenau

Dentre as inúmeras competências de um líder moderno, a capacidade de reagir com flexibilidade às situações de conflitos é uma das principais e pode fazer a diferença no mercado. Esse líder precisa ter a capacidade para se moldar frente às dificuldades.

Você quer estar preparado para administrar conflitos? O SEST SENAT de Blumenau está propiciando essa oportunidade, com a realização de um curso especifico para administrar conflitos.

Ele está programado para ocorrer nesta segunda-feira, dia 21, entre 08 e 11h20 da manhã, nas dependências da unidade do SEST SENAT de Blumenau, situada na rua Ricardo Georg, 777, no bairro Itoupava Central.

Para mais informações e inscrições, ligue para 2111.9500 ou procure a unidade.

Curso especializado para transporte de cargas indivisíveis no SEST SENAT de Blumenau

Quando passam pelas rodovias, caminhões que transportam equipamentos pesados chamam atenção pelo tamanho. Mas não basta ter apenas a carteira de habilitação desta categoria. É necessário conhecimento técnico por parte dos motoristas. Desde 2015, quem faz a condução de veículos pesados com cargas indivisíveis é obrigado a se submeter a um curso especializado. .

Na próxima semana, a unidade do SEST SENAT de Blumenau promove o Curso Especializado para Cargas Indivisíveis. Uma semana inteira, de segunda a sexta-feira (de 21 a 25 de janeiro), das 08 as 17h20 para habilitar motoristas profissionais para transporte esse tipo de carga.

Para mais informações e inscrições, ligue para 2111.9500 ou procure a unidade.

O SEST SENAT de Blumenau está localizado na rua Ricardo Georg, 777, no bairro Itoupava Central.

