Cultura na Igreja recebe Grupo de Cordas do Carlos Gomes

Programação musical na Igreja do Espírito Santo inclui obras clássicas como do compositor Wolfgang Amadeus Mozart e canções do universo pop-rock.

O programa Cultura na Igreja do Espírito Santo apresenta, nesta sexta-feira, dia 7, o grupo de cordas do Teatro Carlos Gomes. A iniciativa é resultado de uma parceria entre o teatro e a Fundação Fritz Müller. O repertório inclui obras clássicas como do compositor Wolfgang Amadeus Mozart e canções do universo pop-rock como Viva La Vida do ColdPlay e The Best of Queen. A apresentação com entrada gratuita começa às 19h30 na Paróquia Luterana Blumenau Centro (Rua Amazonas, 119).

O grupo de cordas faz parte da Escola de Música do Teatro Carlos Gomes e é formado por 20 musicistas em instrumentos como violino, violoncelo e contrabaixo. O programa Cultura na Igreja do Espírito Santo é uma iniciativa da Paróquia Luterana Blumenau Centro, da Escola Barão do Rio Branco, da Fundação Cultural de Blumenau e da Escola de Música do Teatro Carlos Gomes. A Rádio União FM e o Consulado da Áustria no Brasil apoiam o programa.

Curtir isso: Curtir Carregando...