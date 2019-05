Crocheteiras produzem mantas para doação em Blumenau

Crocheteiras voluntárias se encontram todas as terças-feiras na varanda do Museu da Família Colonial para produzir agasalhos que serão doados a famílias carentes neste inverno. A ação, desenvolvida pela Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu), por intermédio dos museus da Família Colonial, Hábitos e Costumes e de Arte (MAB), faz parte da programação da Semana Nacional dos Museus, promovida pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram). O “Crochetando Empatia” estreou ano passado com o objetivo de desenvolver mantas de crochê para as pessoas em situação de rua.

Na edição de 2018, o projeto mobilizou 28 crocheteiras voluntárias, a parceria do grupo Agulhas do Bem e a turma de crochê do espaço Construcolor Arts. Para este ano, a iniciativa prepara artigos para abrigar crianças e adolescentes. A produção começou no dia 16 de maio, no Museu da Família Colonial, das 10h às 16h. Voluntários retiram no local os novelos para desenvolver quadradinhos de crochê que posteriormente formam as mantas. Qualquer cidadão pode contribuir com a iniciativa.

Os fios utilizados são fornecidos novamente pela empresa Círculo S/A, que também já fez a doação de novelos para a produção das mantas. Informações adicionais podem ser obtidas pelo telefone 3381-7516. O trabalho deve prosseguir até a primeira semana de junho todas as terças-feiras.

Crochetando Empatia

Data: Terças-feiras

Local: Museu da Família Colonial (Alameda Duque de Caxias, 78 – Centro)

Horário: das 10h às 16h

Telefone: 3381-7516



