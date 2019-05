Crianças participam da “Hora da Leitura” na última semana

Alunos de 3 a 6 anos que freqüentam o Centro de Educação Infantil Brandina Buerger participaram da Hora da Leitura na Biblioteca Municipal Dr. Fritz Muller. Acompanhados pelas professoras, eles estiveram na sala preparada para este programa, que é considerado um sucesso diante da fidelização conquistada entre os usuários.

A Hora da Leitura é um programa permanente da biblioteca municipal. A atividade é desenvolvida todos os anos no Cantinho da Leitura e consiste em momentos de leitura oferecidos para grupos interessados e previamente agendados, bem como para toda a rede de ensino. “Um dos objetivos é a formação de leitores, oportunizando às crianças o contato com o livro, com a literatura de qualidade e com a própria Biblioteca Municipal. A iniciativa também busca estimular o retorno do público leitor com sua família, podendo assim fazer a carteirinha de sócio e passar a usufruir do serviço de empréstimo das obras existentes em nosso acervo”, explica a gerente da biblioteca Araci Cristina França de Carvalho.

A “Hora da Leitura” é apresentada para as crianças por meio dos livros lidos. “É utilizado um vasto repertório de histórias da literatura infantil brasileira e estrangeira. São histórias divertidas, outras que travam a língua, assustadoras, românticas, contos populares, poesia, entre outras, pois cada criança tem um gosto específico, que também oscila de acordo com a idade”, comenta Araci Cristina. “É um momento especial para as crianças que participam do programa. Nesses momentos a magia das histórias toma conta do ambiente e do universo da criança. A leitura desenvolve a linguagem, a criatividade e vai modificando e ampliando constantemente o conhecimento”, completa a gerente da biblioteca municipal.

A “Hora da Leitura” atende grupos de até 25 crianças (grupos maiores são divididos e todos são atendidos). As participações devem ser agendadas com antecedência pelo telefone (47) 3381-7511. São dois momentos por semana, sempre nas sextas-feiras no período matutino e vespertino. As participações são gratuitas.

