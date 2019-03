Cras do Garcia promove roda de conversa nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira, dia 8, o Centro de Referência da Assistência Social (Cras) do Garcia promoverá o “Café com Elas” para as usuárias, famílias atendidas na unidade e comunidade interessada pelo tema. A roda de conversa ocorrerá às 14h, na Rua da Glória, 459, no bairro Da Glória.

Com o tema “O Ser Mulher”, a conversa contará com o apoio da palestrante Cleusa Marchiori, enfermeira do Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual (Savs). O objetivo da ação é resgatar a autoestima, valorizar a mulher e ampliar o conhecimento em um espaço dedicado à reflexão, por meio da troca de informações entre as usuárias para a formação de novas visões e fortalecimento de vínculos.

O Cras do Garcia (Região II) atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h. A unidade é referência para os moradores dos bairros Da Glória, Garcia, Progresso, Ribeirão Fresco e Valparaíso.

