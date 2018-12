Corredor de ônibus e ciclofaixas serão implantadas na Rua Itajaí a partir de janeiro de 2018

stá programada para começar em janeiro a obra de implantação do corredor de ônibus e ciclovia/ciclofaixa na Rua Itajaí, no bairro Vorstadt. Os serviços serão executados pela paranaense Tec Tubo Construtora de Obras ao preço de R$ 1,1 milhão. O prazo para conclusão das obras e de oito meses, ou seja, é possível que esteja concluída antes da próxima Oktoberfest.

O corredor exclusivo para ônibus será instalado na pista que vem do bairro em direção ao Centro da cidade. Todas as vagas de estacionamento nesse sentido (foto) serão extintas, desde o entroncamento com a Rua Pedro Krauss Senior até o entroncamento com a Rua XV de Novembro.

Para bicicletas

Já o espaço para bicicletas será implantado na outra calçada e terá cerca de 3,5 quilômetros, da Rua XV de Novembro até o trevo do Sesi. Segundo o secretário municipal de Infraestrutura, Régis Evaloir da Silva, haverá trechos de calçada compartilhada e outros com ciclovias e ciclofaixas.

No mesmo trecho o asfalto será trocado, um novo sistema de drenagem será instalado e também uma nova sinalização horizontal e vertical. Como a Rua Itajaí é palco de diários congestionamentos, muita paciência será exigida do condutor que por lá passa em 2018.

