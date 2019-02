Contribuintes têm até esta quarta para quitar o IPTU com 5% de desconto

Foto: Eraldo Schnaider

O pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) vence nesta quarta-feira, dia 13. É o prazo final para garantir o benefício de 5% de desconto nos pagamentos em cota única. Caso a quitação completa seja feita em março, o desconto passa para 3%. Os contribuintes também podem parcelar o imposto em até 11 vezes, com parcela mínima de R$ 20.

Atendimentos

Até esta segunda-feira, dia 11, a Central do IPTU fez cerca de 2 mil atendimentos. A maior procura, que representa 54% do total, foi para esclarecer dúvidas, alterar dados do proprietário e para a abertura de processos. Outros 46% ficaram centralizados na impressão de segunda via dos carnês.

Ao todo, 246 processos de revisão do imóvel foram abertos. Nestes casos, fiscais da Prefeitura vão até a residência para fazer a avaliação, e, se necessário, o contribuinte recebe novo carnê com valor atualizado. A Central continua funcionando até 13 de março, ao lado do Setor 3 do Parque Vila Germânica, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

Curtir isso: Curtir Carregando...