Cônsul honorário da Alemanha visita escola com ensino bilíngue

Foto: Eraldo Schnaider

Na próxima segunda-feira, dia 11, a partir das 13h, o Cônsul honorário da Alemanha, Hans Dieter Didjurgeit, juntamente com o prefeito Mário Hildebrandt, a secretária de Educação, Patrícia Lueders e o Presidente do Conselho da Língua Alemã, Markus Blumenschein, farão visita a Escola Municipal Erich Klabunde, que oferece aulas lecionadas em alemão e português.

O objetivo da visita é acompanhar o início das atividades do ensino bilingue na unidade, localizada no Distrito da Vila Itoupava. O projeto do ensino bilíngue na Rede Municipal de Ensino de Blumenau começou a ser desenvolvido de forma gradativa, com várias ações, como formações para professores e seleção de materiais didáticos. Além da EM Erich Klabunde, a Escola Básica Municipal Professor Fernando Ostermann, que oferece ensino em inglês, também receberá a visita de autoridades na próxima quarta-feira, dia 13, às 13h.

