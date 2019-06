Conselho Municipal da Juventude abre inscrições para eleger nova diretoria

Inicia na próxima segunda-feira, 1º de julho, as inscrições para a eleição dos novos integrantes para a gestão 2019/2021 do Conselho Municipal da Juventude (CMJ). As inscrições dos candidatos e eleitores seguem até o dia 24 de julho e podem ser feitas na Assessoria de Assuntos da Juventude, junto à Secretaria Municipal do Turismo, no Parque Vila Germânica, das 9h às 11h30, e das 13h30 às 17h. O edital de eleição pode ser acessado através deste link.

Os representantes das entidades governamentais e da sociedade civil, que integram o Conselho Municipal da Juventude (CMJ), têm como objetivo promover a interação entre a sociedade civil e o poder público para a discussão de soluções para as demandas apresentadas pela juventude do município.

Compõem o CMJ, por parte do poder público, representantes do Gabinete do Prefeito, das Secretarias Municipais de Gestão Governamental, Educação, Saúde, Desenvolvimento Social e Desenvolvimento Econômico, além da Fundação Cultural de Blumenau e Fundação de Desportos. Participam também a Fundação do Meio Ambiente (Faema) e a Assessoria de Assuntos da Juventude. Por parte da sociedade civil, os integrantes representam o movimento secundarista, entidades religiosas, culturais, LGBT, de mulheres e do terceiro setor, do Sintraseb, da OAB, entre outros.

