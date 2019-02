Conselho da Vila Itoupava realiza reunião nesta segunda-feira

Nesta segunda-feira, dia 11, a partir das 19h, o Conselho Municipal de Desenvolvimento da Vila Itoupava (Comdevi) realiza a sua primeira reunião ordinária do ano. O colegiado se reunirá na Escola Municipal Bilíngue Erich Klabunde, localizada na Rua Braço do Sul.

O intendente Leandro Rodrigues da Silva reforça a importância da presença da comunidade para discussão e deliberação das demandas da Vila Itoupava. “Na pauta deste primeiro encontro, teremos assuntos de interesse de todo o Distrito, como a normalização do serviço realizado pelo caminhão pipa nas ruas do interior e a situação da obra de pavimentação da Rua Saxônia. Sempre com muita transparência e diálogo, encaminhamos os pleitos dentro da própria estrutura da Prefeitura e junto aos outros entes governamentais”, ressalta Leandro, que atualmente preside o conselho.

O Comdevi foi criado em 2000, por meio da Lei Municipal Complementar 288. O órgão reúne, de forma paritária, representantes da sociedade civil organizada e da administração municipal, com o objetivo de propor e fiscalizar as políticas públicas para a região, tornando-se um fórum de debate sobre projetos estratégicos para o desenvolvimento do distrito mais alemão de Blumenau.

Curtir isso: Curtir Carregando...