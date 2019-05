Conheça os ganhadores da promoção Amor Que Vale Prêmios, da CDL Blumenau

Arte: divulgação

A campanha Amor Que Vale Prêmios, promovida pela CDL Blumenau, já tem seus ganhadores. O sorteio, realizado na última quarta-feira, 15, pela Loteria Federal, contemplou 10 pessoas com vales-compras de R$ 1.000,00, cada, e 20 pessoas com vales-compras de R$ 500,00, cada. No total, a promoção sorteou R$ 20 mil em prêmios e contemplou 30 consumidores.

A entrega dos vales-compras será na próxima terça-feira, dia 21 de maio, às 13h30, na CDL Blumenau (Alameda rio Branco, 165, Centro). Para a ação estão sendo convidados todos os ganhadores, representantes dos estabelecimentos comerciais que tiveram consumidores premiados, bem como colaboradores e a diretoria da entidade.

A campanha Amor Que Vale Prêmios foi válida de 12 de abril a 14 de maio e contou com a participação de mais de 300 estabelecimentos, de diversos segmentos de Blumenau. A ação foi um incentivo ao consumidor e uma forma de impulsionar as vendas do comércio da cidade no Dia das Mães, considerada a melhor data para o varejo no primeiro semestre do ano.

“Como entidade associativista, a CDL Blumenau está sempre trabalhando para fortalecer e desenvolver o comércio da cidade, em especial dos nossos associados. Realizamos campanhas como esta, justamente para que o lojista possa oferecer um diferencial no seu estabelecimento, atraindo mais consumidores e gerando novas vendas”, destaca o diretor comercial da entidade, Cleber Roberto Waldrich.

A promoção Amor Que Vale Prêmios é regulamentada pela SEAE, ligada ao Ministério da Fazenda – CERTIFICADO DE AUTORIZAÇÃO SEAE Nº 04.001372/2019.

Confira abaixo os ganhadores e os estabelecimentos que tiveram consumidores premiados.

Vales-compras de R$ 500,00

Olidio Mordhorst | CAK Comércio de Confecções

Rosana Aparecida Kerscher Rikel | CAK Comércio de Confecções

Maria Goretti dos Santos Alcantara | Audi

Jean Carlos da Silva | Papelaria Blumenau

Luciana Carolina Mueller | BGO Company

Sanah Sara Siebert | Auto Posto Bela Joia

Raquel Pinheiro Kaufmann | Óptica Scussel

Norberto Mette| CAK Comércio de Confecções

Noeli Pereira | Authentika Joalheria Relojoaria Ótica

Solange Reitz | Construcolor – Itoupava Norte

Michele Farias Martins | Authentika Joalheria Relojoaria Ótica

Claudia Sabrina dos Santos de Oliveira | Tecibom

Jaqueline de Espindola Westfal | Posto Idaza

Amabili Cristina Schmitt | Rekynte e Sabor Padaria e Confeitaria

Sueli Buerger | Central dos Calçados

Nicolle Auana da Silva | Pão Doce Padaria e Confeitaria

Debora Juliana Souza | Comercial Tomio

Christian Rinaldo Hansen | Blufarbe

Paulo Rene Jahnke | Sulamericana Modas

Marisa Pardim dos Santos Gonçalves | Casa Kraus Material de Construção

Vales-compras de R$ 1.000,00

Mauren Solis de Campos | Relojoaria e Ótica Universal

Lydia de Souza Ribeiro Wild | Comercial Tomio

Daniela Joana Silva Martins | Lojas Gebien

Claudenir Fusigner | Comercial Casa Alternativa

Lucinei de Andrade | Agro Aves – Itoupava Seca

Camila Milbratz | Relojoaria e Ótica Universal

Taise Fernanda Grava | Authentika Joalheria Relojoaria Ótica

Jean Carlos Franco |Centro Comercial Fortaleza – CCF

Carla Adriana Panca | AP Materiais de Construção

Silvana Junckes Hostert | Authentika Joalheria Relojoaria Ótica

