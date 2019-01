Confira os serviços de saúde que voltam a atender em Blumenau nesta segunda-feira

A partir desta segunda-feira, 07, alguns serviços na área da saúde pública municipal voltam a atender, de forma total ou parcial.

O destaque é para o retorno de todos os sete ambulatórios gerais, no horário das 7h às 19h. Todas as salas de vacinas nestas unidades estarão atendendo, algumas com restrição de horário.

A Farmácia de Alto Custo, localizada no Centro de Saúde Rosânia Machado, também volta a atender, assim como o Serviço de Atenção Integral às Pessoas em Situação de Violência Sexual e o de Oxigenioterapia.

Outra estrutura que volta a atender, ainda em caráter parcial, é o Banco de Leite Humano.

