Confira as ruas que poderão ser fiscalizadas com os radares

Foi divulgada a lista com os nomes das ruas que os agentes de trânsito do Seterb possivelmente irão fiscalizar com os dois radares de controle de velocidade entre os dias 2 e 8 de fevereiro. Os radares são posicionados em ruas da cidade onde há excesso de velocidade e iminente risco de acidente. As velocidades das vias indicadas na lista correspondem aos pontos exatos onde haverá a fiscalização, considerando que podem ter diferentes limites de velocidade numa mesma via.

Semanalmente, na sexta-feira, a lista das vias que poderão ser fiscalizadas pelos agentes é divulgada no site do Seterb (www.seterb.sc.gov.br), no link “Fiscalização Radares”.

A listagem também poder ser acessada neste link https://www.blumenau.sc.gov.br/downloads/seterb/radar.pdf



