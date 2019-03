Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa tem inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para a II Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Para participar, os interessados devem preencher o formulário neste link até o dia 12 de março. O evento, que é promovido pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semudes) e pelo Conselho Municipal do Idoso (CMI), ocorrerá nos dias 20 e 21 de março. O encontro será realizado no primeiro dia, das 7h30 às 17h, e no segundo, das 7h30 às 12h, na Missão Evangélica União Cristã (Meuc).

O tema deste ano da conferência será “Os Desafios de Envelhecer no Século XXI e o Papel das Políticas Públicas”. Dividido em quatro eixos temáticos, o evento abordará os desafios das políticas setoriais, definirá prioridades e formulará propostas de avanços para a consolidação e ampliação das políticas públicas em prol do envelhecimento com dignidade.

A programação prevê diversas atividades como palestras, debates e grupos de trabalho. Na ocasião, também serão escolhidos os delegados que participarão da V Conferência Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa. Podem se inscrever no evento representantes governamentais e de entidades que integram a rede de atendimento, estudantes, idosos, usuários das políticas públicas municipais, conselheiros de direitos e setoriais e comunidade em geral.

Confira os eixos temáticos da Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa:

– Eixo I: Direitos fundamentais na construção/efetivação das políticas públicas;

– Eixo II: Educação: assegurando direitos e emancipação humana;

– Eixo III: Enfrentamento da violação dos direitos da pessoa idosa;

– Eixo IV: Os conselhos de direitos: seu papel na efetivação do controle social na geração e implementação das políticas públicas.

