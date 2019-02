Conferência debate evasão escolar em Blumenau

Foto: Marcelo Martins

Está acontecendo nesta quarta-feira, dia 20, na sede da OAB Blumenau, a II Conferência Intersetorial de Políticas Públicas de Evasão Escolar. O evento, que tem o objetivo de discutir e promover ações intersetoriais sobre o assunto, além de buscar soluções para combater a evasão escolar na rede de ensino do município, ocorreu pela manhã, a partir das 8h30, e à tarde, a partir das 14h.

A solenidade de abertura contou com a palestra “Respeitar as leis que protegem a infância é dever de todos”, ministrada pelo Procurador Regional da República no Distrito Federal, Dr. Guilherme Schelb.

No encontro destinado a profissionais da educação, servidores das Secretarias de Desenvolvimento Social (Semudes) e Promoção da Saúde (Semus), além de conselheiros tutelares e estudantes universitários, esteve presente o prefeito Mário Hildebrandt e demais autoridades. Ele destacou a importância da realização do evento para o futuro da cidade. “Já há algum tempo são feitas discussões e debates entre as secretarias, definições de protocolos e ações e, inclusive, com a parceria do Ministério Público e do Judiciário. Esse amadurecimento de iniciativas se dá por meio de decisões do governo e da participação efetiva dos parceiros dessa rede, que está envolvida efetivamente para discutir esses temas”, afirma.

Já a secretária de Educação, Patricia Lueders, valorizou a integração dos profissionais que estavam no local. “Ver hoje, na platéia, profissionais da assistência, do conselho tutelar, da saúde e da universidade, mostra que o objetivo da primeira conferência, realizada no ano passado, foi alcançado”, diz.

