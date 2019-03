Concurso Brasileiro de Cervejas inicia neste sábado, dia 9

Foto: Clio Luconi

Inicia neste sábado, dia 9, a 7ª edição do Concurso Brasileiro de Cervejas. O evento, que neste ano teve 3.115 rótulos inscritos, contará com a avaliação de 115 jurados de 25 países, incluindo o Brasil. O concurso ocorre até o dia 11 de março, no Eisenbahn Biergarten. Já a premiação será realizada no dia 12, no Bela Vista Country Club, em Gaspar.

A edição deste ano conta com um aumento no número de jurados, passando de 83 para 115. Em 2019, serão 62 brasileiros, de 11 estados diferentes, e 59 estrangeiros vindos de 24 países. Alguns deles fazem parte da Brewers Association, associação americana com mais de sete mil cervejeiros artesanais e empresas do ramo, uma das grandes fomentadoras do mercado cervejeiro nas Américas e no mundo.

Atualmente, o Concurso Brasileiro de Cervejas está consolidado como o terceiro maior evento do mundo em quantidade de rótulos inscritos. Ao todo, 3.115 rótulos de 156 estilos diferentes participarão do concurso, um acréscimo de 9% em relação ao ano passado. Santa Catarina é o estado com o maior número de inscrições, com um total de 672. Rio Grande do Sul e São Paulo vêm logo atrás, com 647 e 606, respectivamente. Paraná (382), Minas Gerais (357), Rio de Janeiro (221), Distrito Federal (38), Pernambuco e Goiás (33), Espírito Santo (26), Mato Grosso (19), Sergipe (16), Alagoas (14), Ceará e Bahia (11), Mato Grosso do Sul (10), Paraíba (8), Rio Grande do Norte (6), Tocantins (3) e Amazonas (2) fecham a lista.

O número de cervejarias também aumentou significativamente em 2019 – serão 505, um crescimento de 6% se compararmos com a edição de 2018. O presidente do Parque Vila Germânica e secretário de Turismo e Lazer, Ricardo Stodieck, justifica esse aumento à credibilidade e qualidade do concurso. “O aumento do número de jurados, assim como dos rótulos inscritos comprovam a consolidação do evento no cenário cervejeiro”, afirma.

O Concurso Brasileiro de Cervejas é organizado pela Associação Blumenauense de Turismo, Eventos e Cultura (Ablutec), em parceria com a Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Turismo e Lazer (Sectur) e do Parque Vila Germânica. A coordenação técnica é feita pelo Instituto Science of Beer, de Florianópolis.

