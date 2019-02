Comunidade do Tribess será atendida pelo Procon Móvel

A equipe do Procon Móvel se dirige nesta quarta-feira, dia 27, para o bairro Tribess, onde vai prestar atendimento à população sobre os direitos do consumidor, além de recolher denúncias contra estabelecimentos comerciais da cidade. O veículo ficará na Rede Top Supermercados, na Rua Hermann Tribess, 1026, das 10h às 15h. Durante a prestação de serviço, a Prefeitura também vai participar com a Ouvidoria Itinerante para o recolhimento de denúncias, reclamações, sugestões e solicitações.

