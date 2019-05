Como gerar valor à criatividade em palestra da Mauricio de Sousa Produções nesta quarta-feira

Arte: divulgação

Santa Catarina é um grande polo de investimento e consumo, conhecido pelas indústrias, geração de empregos e também ideias inovadoras. Com o intuito de fortalecer e contribuir ainda mais para o desenvolvimento dos negócios catarinenses surge a SC Criativa, um movimento de empresas que querem fomentar a economia criativa do Estado. E para começar, o grupo apresenta a palestra “Turma da Mônica e a Economia Criativa”, com Rodrigo Paiva, diretor de Licenciamento da Mauricio de Sousa Produções, e Bruno Honda Leite, responsável pelo Departamento de Design da mesma empresa.

O evento, realizado em parceria com a Universidade Regional de Blumenau (FURB), será nesta quarta-feira, 22, às 19h, no Teatro Carlos Gomes. Aberto ao público, a palestra quer proporcionar uma noite superalimentada de conhecimento, troca de ideias e criatividade. Durante cerca de três horas, os convidados falarão sobre as diretrizes que norteiam o principal estúdio de desenhos do Brasil, a Mauricio de Sousa Produções, e como ele se tornou um dos maiores negócios de entretenimento do país.

A ideia do SC Criativa é usar a criatividade, a cultura e o capital intelectual como insumos para criar, produzir, crescer e gerar valor econômico para o Estado. “Desenho animado, game, moda, música, turismo, teatro, tecnologia e muitas outras áreas têm a ganhar com atividades disruptivas. É momento de inovar e buscar novos horizontes em bloco, com diferentes atores para fortalecer a economia, desenvolver talentos, organizar leis de fomento e proteção do nosso mercado, para crescermos e levarmos para fora do Brasil, mais “dos brasileiros”. Queremos entender o mercado catarinense como um todo e construindo pontes. A economia criativa movimenta negócios de diversas áreas que hoje ainda nem sabem que podem convergir. Por isso esse grupo é tão importante. Vai movimentar informações, trazer conhecimento, promover networking, tirar do lugar comum a produção e expandir fronteiras”, explica Aline Belli, uma das idealizadoras do movimento SC Criativa.

A palestra “Turma da Mônica e a Economia Criativa” já está com inscrições abertas gratuitamente através do site Sympla.

Sobre os palestrantes:

Rodrigo Paiva é diretor de Licenciamento da Mauricio de Sousa Produções e responsável por 24 categorias de produtos, com mais de 3 mil itens. Faz parte da equipe há 20 anos, dos 25 que atua no mercado de licenciamentos de direitos autorais. Durante o tempo que exerceu o cargo de Gerente Editorial foi responsável por mais de 300 lançamentos de livros, com mais de 22 editoras. Com formação em Comunicação Social pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), extensão em Administração em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e especialização em Mercado Editorial pela FEA/USP, iniciou sua carreira passando por grandes agências, produtoras e também emissoras de televisão.

Bruno Honda Leite é designer, palmeirense, leitor de quadrinhos, artista plástico, criador e produtor de animação, planejador estratégico e rabiscador compulsivo. Trabalha na Mauricio de Sousa Produções há quase oito anos e se declara fã-funcionário, onde é responsável pelo departamento de Design. Também trabalha com planejamento estratégico, construção de marca e animação, onde participou da criação da Mônica Toy, Biduzidos, Astronauta | Propulsão, Turma da Mônica Jovem | A Série e Bairro do Limoeiro, além de trabalhar na produção da série clássica da Turminha. Depois de mais de uma década trabalhando em publicidade, vendendo de geladeiras a carros e café, encontrou-se contando histórias de todos os jeitos com a Turma da Mônica e sente-se em casa no bairro do Limoeiro.

