Como devem funcionar os serviços públicos de Blumenau com a assembleia dos servidores nesta quinta-feira

A Prefeitura de Blumenau informa que os serviços da Saúde não sofrerão alterações durante a tarde desta quinta-feira, dia 30, quando será realizada nova Assembleia Geral do Sindicato Único dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal (Sintraseb). Todos os sete Ambulatórios Gerais – Badenfurt, Fortaleza, Itoupavas, Velha, Escola Agrícola, Centro e Garcia – estarão atendendo à população, podendo ocorrer apenas aumento pontual no tempo de espera.

Como já ocorre nas tardes de quinta-feira, as 66 unidades de Estratégia Saúde da Família (ESF) estarão fechadas para realizar reuniões de planejamento, discussão de casos e participar de capacitações.

Outros serviços municipais de saúde, como a Policlínica, as farmácias, vigilância epidemiológica e sanitária, Cedap, os CAPS, o Centro de Saúde Rosânia Machado Pereira e o Núcleo Integrado de Atendimento ao Fissurado Labio Palatal (Niaf) funcionarão normalmente até o final do dia. Inclui ainda o funcionamento do serviço de transporte para Tratamento fora de Domicílio (TDF), a Central de Regulação e a de marcação de cirurgias e o Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos (Cepread).

Na Educação, o atendimento sofrerá algumas alterações. Das 46 escolas municipais, 19 atenderão normalmente. A partir das 15h, sete manterão atendimento parcial e 20 estarão fechadas. Entre os Centros de Educação Infantil das 77 unidades, 20 manterão atendimento normal. Após as 15h, 27 atenderão parcialmente e 26 estarão fechados.

Outros quatro CEIs estarão fechados durante esta quinta-feira para realização de encontro pedagógico já previsto no planejamento anual. A orientação da Secretaria de Educação é de que as famílias contatem as unidades de ensino para se informar sobre o atendimento a seus filhos.

