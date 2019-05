Comen reforça os malefícios no Dia Mundial Sem Tabaco

Entidade apoia o Dia Mundial Sem Tabaco, oferecendo informações sobre tabagismo.

O dia 31 de maio é marcado pelo Dia Mundial Sem Tabaco, que foi criado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 1987. Este dia visa alertar sobre as doenças e mortes que podem ser causadas pelo tabagismo.

Para isso, o Conselho Municipal de Políticas Públicas sobre Drogas (Comen) reforça alguns dos malefícios do consumo do tabaco.

1. O consumo de derivados do tabaco causa cerca de 50 doenças, entre elas câncer, doenças respiratórias e cardiovasculares. No Brasil, o câncer de pulmão é um dos que mais causam mortes.

2. Para os homens, o tabagismo causa impotência sexual e para as mulheres pode-se ter complicações na gravidez.

3. O hábito de fumar enfraquece o cabelo e reduz o paladar e o olfato. Causa também envelhecimento precoce em função da falta de oxigenação, que inibe a produção de colágeno e elastina, que são as substâncias que impedem a flacidez.

4. As mulheres fumantes têm maior risco de infertilidade, câncer de colo de útero e menopausa precoce.

5. O fumo causa no Sistema Nervoso Central uma elevação de humor e diminuição do apetite, isso pode parecer prazeroso, mas em longo prazo causa dependência e vício.

6. Para os não fumantes que convivem com pessoas que fumam o risco de doença cardíaca aumenta em 25% num adulto, pois utilizam o tabaco de forma indireta. São considerados fumantes passivos.

7. Entre as causas de mortes que podem ser evitadas, o tabagismo é a segunda maior e o tabagismo passivo a terceira. Nos fumantes passivos, o tabaco também pode causar problemas respiratórios, além de elevação da pressão arterial.

8. O tabaco pode provocar aneurismas arteriais, úlcera no aparelho digestivo, osteoporose e trombose vascular.

9. Devido às várias doenças que o fumo pode causar, principalmente em relação às vias respiratórias, o desempenho esportivo é reduzido.

10. Uma pessoa que decide parar de fumar consegue diminuir os riscos de doenças e o organismo consegue se restabelecer. Após minutos sem fumar as batidas cardíacas já voltam ao normal e a pulsação cai. Após 8 horas, o nível do oxigênio no sangue chega ao de uma pessoa não fumante. Após 15 anos sem fumar o risco de sofrer um infarto é o mesmo de uma pessoa que nunca fumou.

Em Blumenau, todos os Ambulatórios Gerais (AGs) e também o ESF Ângelo de Caetano, no bairro Fidélis, realizam grupos sobre tabagismo. São sessões de apoio, que participam em torno de 10 a 15 pessoas.

