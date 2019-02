Comen promove semana municipal de prevenção ao uso de drogas

Na próxima segunda-feira, dia 18, acontece no Salão Nobre da Prefeitura de Blumenau a abertura da Semana Municipal de Prevenção ao Uso, Abuso e Dependência do Álcool. O evento, que ocorre até o dia 24, é uma promoção da Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semudes) e do Conselho Municipal de Políticas Públicas Sobre Drogas (Comen).

A programação tem início com a palestra “Prevenção ao Alcoolismo nos Locais de Trabalho”, tema este voltado aos profissionais de RH ou que ocupam algum cargo de liderança, bem como a comunidade em geral.

O evento prossegue no decorrer da semana com atrativos como rodas de conversa, distribuição de materiais sobre a Lei Seca, abordagens educativas, entre outras palestras. “É de suma importância que o município proporcione a reflexão sobre os perigos que envolvem o uso abusivo do álcool, e que o mesmo promova ações de prevenção. Blumenau vem sendo um exemplo de acompanhamento de dependentes e seus familiares”, considera o presidente do Comen, Marciano Tribess.

Programação

– Abertura com a palestra: “Prevenção ao alcoolismo nos locais de trabalho”

18 de fevereiro (segunda) – Horário: 9h

Local: Salão Nobre Prefeito Evelásio Vieira – Prefeitura Municipal

– Comandos da Operação Lei Seca com a distribuição de materiais

Realizado pela Polícia Rodoviária Federal de 18 a 24 de fevereiro

– Roda de Conversa no CRAS Escola Agrícola

19 de fevereiro (terça) – Horário: 8h30 às 10h

Local: CRAS Escola Agrícola

– Roda de Conversa no Centro POP

20 de fevereiro (quarta) – Horário: 10h30

Local: Centro POP

– Roda de Conversa no AMBLU

20 de fevereiro (quarta) – Horário: 14h

Local: AMBLU

– Palestra: “Prevenção ao alcoolismo nos locais de trabalho”

21 de fevereiro (quinta) – Horário 14h

Local: 10º Batalhão de Polícia Militar

– Palestra: “Prevenção ao alcoolismo nos locais de trabalho”

22 de fevereiro (sexta) – Horário: 9h

Local: SEST/SENAT

– Abordagem Educativa

23 de fevereiro (sábado) – Horário: 9h às 12h

