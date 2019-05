Começam as aulas do projeto Forças no Esporte

Nesta segunda-feira, dia 20, 40 estudantes de 8 a 12 anos da Escola Básica Municipal (EBM) Alice Thiele tiveram a primeira aula dentro do projeto Forças no Esporte. Realizado por meio de uma parceria entre a Prefeitura de Blumenau e o 23º Batalhão de Infantaria, o projeto consiste na oferta de atividades esportivas e educativas no contraturno escolar.

A chegada dos alunos ao quartel foi acompanhada pelo prefeito Mário Hildebrandt e pela secretária Patrícia Lueders. “Aproximar nossas crianças do 23 BI é dar-lhes a oportunidade de conhecer uma nova realidade e também ter acesso ao Esporte. O Forças no Esporte aproxima, ainda mais, o Batalhão da comunidade e somos muito gratos pela parceria entre o 23 BI e a Prefeitura. Parcerias assim transformam a sociedade e como gestores essa é uma de nossas missões”, declarou o prefeito. Além da EBM Alice Thiele, que será atendida nas segundas e quartas à tarde, o projeto este ano atenderá a mais 40 estudantes da EBM Francisco Lanser, cujas aulas ocorrerão às terças e quintas.

A iniciativa, que ocorre em Blumenau desde 2015, tem o objetivo de diminuir a situação de exclusão e risco social das crianças e adolescentes por meio do esporte e inclui ainda atividades típicas militares, discussão de assuntos pertinentes ao patriotismo, reforço escolar, transporte gratuito e alimentação. “É uma oportunidade única para os nossos alunos aprenderem desde cedo noções de civismo e patriotismo, pois eles se tornam multiplicadores desse conteúdo nas nossas escolas”, ressaltou a secretária de Educação.

O projeto Forças no Esporte faz parte do quadro de projetos do Programa Segundo Tempo do Governo Federal, por meio dos Ministérios da Defesa, do Esporte e do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o apoio das Forças Armadas do Brasil.

Curtir isso: Curtir Carregando...