Começam a ser entregues em Blumenau os carnês do IPTU

A Prefeitura Municipal de Blumenau inicia nesta sexta-feira (11) a entrega dos carnês do IPTU. No total são 148 mil. O contribuinte tem a opção de pagamento em cota única já no mês de fevereiro, com desconto de 5%, em março, o desconto é de 3%. Além da opção de pagamento em cota única, também é possível fazer o parcelamento em até 11 vezes, com parcela mínima de R$ 20,00.

O reajuste desse ano é de 3,75%.

A Central do IPTU começa a funcionar no dia 30 de janeiro, em uma estrutura preparada ao lado do Setor 3 do Parque Vila Germânica. O atendimento será de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30min. No local será possível solicitar o carnê, fazer a alteração de proprietário e de dados cadastrais. O atendimento no local vai até 13 de março.

