Com trabalho de sucesso em São Paulo, Alemão chega para comandar o Basquete Blumenau na Liga Ouro

Com mais de dez anos de trabalhos desenvolvidos em São Bernardo do Campo, em São Paulo, o técnico Alemão chegou no início desta temporada para liderar a campanha do Basquete Blumenau na Liga Ouro. O objetivo do profissional é dar continuidade ao excelente desempenho apresentado por Serjão nos últimos anos.

Experiente e com rodagem no mundo da bola laranja, Alemão chega com uma ambição: qualificar o Basquete Blumenau ao NBB, a elite nacional. “O início dos trabalhos está sendo muito produtivo. Fui muito bem recebido pela cidade, tanto pelos dirigentes da equipe como pelos atletas. Estão todos muito focados em fazer uma boa Liga Ouro e conseguir uma vaga no NBB”, analisou o técnico.

Um dos motivos que fizeram Alemão aportar em Blumenau foi a boa relação desenvolvida com Serjão, no qual sentiu a confiança necessária para desenvolver o seu trabalho. “Estou muito orgulhoso pelo convite que recebi do Sérgio, presidente do Basquete Blumenau. Tenho certeza que a equipe representará muito bem a cidade de Blumenau. Dedicação não faltará nessa terceira participação na competição nacional”, afirmou Alemão.

Em 2017, a Liga Ouro contou com a participação do Botafogo. Em 2018, a novidade foi o Corinthians e no ano de 2019 a história se confirmou com a presença de mais um clube grande no Brasil: São Paulo. A expectativa é de uma competição de alto nível e Alemão quer aguardar para traçar um panorama de como será. “Como disse, esperamos fazer uma boa Liga Ouro. Mas fazer uma previsão é muito difícil, porque são equipes novas e com muitos estrangeiros que podem fazer a diferença. Só conseguiremos ter alguma ideia após algumas rodadas”, finalizou.

O Basquete Blumenau estreia na Liga Ouro dia 13 de fevereiro, contra o Londrina, às 19h30, no Moringão, em Londrina (PR). O segundo compromisso será novamente no Paraná, dia 15, contra Campo Mourão, às 19h30. A estreia da Aracuã em casa será diante do Cerrado, dia 23, às 17h, no Ginásio do Galegão, em Blumenau.



