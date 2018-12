Com público impressionante, Blumenau Futsal quebra jejum de 39 anos e conquista o título da Copa SC

Em noite para entrar na história do esporte blumenauense, o Blumenau Futsal quebrou um tabu de 39 anos e fez a cidade voltar a ter um time campeão em competições estaduais. É desta forma, que a história foi escrita na noite desta terça-feira, dia 12. Na arquibancada, um público de 3.062 pessoas lotou o ginásio e conduziu uma festa impressionante. Em quadra, o time comandado pelo técnico Xande Melo ditou o ritmo da partida e venceu o Mafra por 2 a 1. Assim, a equipe ergueu o troféu de campeão da Copa Santa Catarina 2017.

Os gols blumenauenses foram anotados por Vasconcelos e Dão. Já os mafrenses balançaram as redes com João Paulo. O time adversário foi valente e ainda tentou de todas as formas buscar o empate. Não conseguiu. O título do Blumenau Futsal é uma profecia do destino, que ressurgiu das cinzas a modalidade para a glória e apoio incondicional de uma torcida apaixonante. A taça da Copa Santa Catarina coroa uma temporada perfeita de um time formado por guerreiros, que aceitaram o desafio de um trabalho novo e, mais do que isso, compraram a causa oferecida pela diretoria.

Esta foi a primeira vez que um time blumenauense conquista a Copa Santa Catarina, a segunda competição mais importante do futsal estadual. Antes mesmo de pensar no futuro, nós temos que agradecer o apoio da torcida e dos patrocinadores, que acreditaram no projeto e foram presenteados com esse título. Agora o planejamento do Blumenau Futsal será ajustado pensando no futuro, observando as necessidades de melhorias, bem como a valorização das situações que deram certo e não devem ser alteradas. É desta forma, que um time de sucesso se constrói.

