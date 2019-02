Com promoção de ingressos, Blumenau Futsal abre temporada com amistoso nacional

Na próxima semana, dia 20, a cidade de Blumenau receberá um grande espetáculo do futsal brasileiro. O público apaixonado pela modalidade poderá ver de perto um espetáculo no amistoso entre Blumenau Futsal e Marreco, às 20h, no Ginásio do Galegão. De quebra, a diretoria do futsal blumenauense disponibilizou uma promoção imperdível: quem adquirir os ingressos no primeiro lote, terá a compra de dois por apenas R$ 15. Caso o primeiro lote esgote com rapidez, a segunda remessa será disponibilizada a unidade por R$ 10.

Os ingressos deverão estar em todos os pontos de venda a partir desta quinta-feira, dia 15. Os locais para a compra são os seguintes: Sicredi Centro e Água Verde, Skina Esportiva, ADHering, Blubel Esportes, Comercial Quanta Coisa da Velha e Garcia, Palestra Esportes e Blu Soldas Máquinas e Ferramentas. Os ingressos estão disponíveis em todos os cantos da cidade e existe uma certeza para o dia 20 de fevereiro: todos os caminhos nos levam ao Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão.

