Com atletas suspensos, técnico da Chapecoense busca alternativas no grupo

Depois de três jogos atuando com o mesmo time, a Chapecoense terá que mudar a escalação para o confronto do próximo domingo, às 19h, contra o Sport, na Arena Condá. É que no empate com o Atlético-PR, três jogadores levaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos: o lateral Apodi, o zagueiro Fabrício Bruno e o meia Canteros.

Os prováveis substitutos são João Pedro, que entrou no segundo tempo depois de cinco meses sem jogar, Douglas Grolli, que perdeu a vaga para Douglas, e Elicarlos, que vem sendo utilizado com frequência. Antes do empate com os paranaenses, o Verdão também havia atuado com a mesma equipe nas vitórias por 3 a 2 sobre o Atlético-MG e por 2 a 0 diante do Fluminense.

Resta saber como o time vai se comportar com as mudanças. Elas não mexem na estrutura, que desde a chegada do técnico Gilson Kleina vem jogando com quatro no meio, mas com dois volantes mais técnicos, Canteros e Luiz Antônio, mais adiantados.

Elicarlos é mais marcador do que articulador. Isso pode mudar um pouco a dinâmica do time. As outras duas mudanças não trazem grandes alterações. Uma alternativa seria escalar um meia, como Dodô ou Nenén, na função de Canteros. Outra possibilidade seria utilizar João Pedro no meio, como Vagner Mancini utilizou no Catarinense.

Desde que foi contratado, mesmo com Emerson Cris na beira do gramado, Kleina orientou o esquema que deu consistência ao time, resgatando Luiz Antônio e tirando um atacante. Por isso, mesmo em casa dificilmente utilizará três atacantes, como o time atuou na maioria da temporada.

A partida contra o Sport é vista por alguns diretores como a oportunidade de encaminhar a permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. A Chape tem 39 pontos e iria a 42, muito próximo dos 45 tidos com suficientes para escapar o rebaixamento.

A venda de ingressos inicia nesta terça-feira. Os preços variam entre R$ 30 (Ala Sul), R$ 60 (Geral), R$ 80 (Cadeiras descobertas), R$ 100 (Cadeiras cobertas laterais) e R$ 120 (Cadeiras cobertas centrais).

