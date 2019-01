Coleta Especial de resíduos inicia hoje

A partir da próxima segunda-feira, dia 28, a Racli Limpeza Urbana iniciará a coleta especial de resíduos em Blumenau. A coleta especial ficará responsável pelo recolhimento de eletrodomésticos (linha branca), eletroeletrônicos e móveis em geral.



Os serviços de coleta especial vão retirar resíduos volumosos, tais como geladeiras, fogões, aparelhos eletroeletrônicos e também móveis em geral. A coleta especial acontecerá duas vezes por ano em todas as ruas do município, e seguirá o cronograma já estabelecido entre a empresa e o Samae.

O gerente de Resíduos Sólidos do Samae, João Carlos Franceschi, alerta que somente os despejos domiciliares serão recolhidos pela coleta especial. Os grandes geradores e prestadores de serviços de assistência técnica deverão ser responsáveis pela sua destinação final.

Vidro também será coletado

Além dos resíduos da linha branca, eletroeletrônicos e móveis em geral, a coleta especial também fará o recolhimento de vidros, em grande volume.

A coleta de resíduos especiais ocorre diariamente, de segunda-feira a sábado, de forma a atender todas as vias do município de Blumenau, no mínimo, duas vezes ao ano, conforme o cronograma de coleta. É possível acessar o cronograma completo no site da Racli, ou então por este link.

