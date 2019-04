Circuito Monteiro Lobato supera mil visitantes

“Loucura? Sonho? Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o homem fez no mundo teve início de outra maneira, mas tantos sonhos se realizaram que não temos o direito de duvidar de nenhum”. Com esta frase do autor do Sítio do Picapau Amarelo a Fundação Cultural de Blumenau e a Biblioteca Municipal Dr. Fritz Müller dão por encerrado o Circuito Monteiro Lobato 2019. A iniciativa desenvolvida em parceria com o Comitê Regional do Programa Nacional de Incentivo à Leitura (Proler) foi considerada um sucesso pela organização do evento.

O circuito literário comemora o aniversário do pioneiro da literatura infantojuvenil, nascido no dia 18 de abril de 1882 em Taubaté (SP). A iniciativa proporcionou às crianças contos de histórias na voz dos personagens do Sítio. “O sonho, a alegria, a ludicidade e o mundo da imaginação estiveram presentes nos olhares das 1.065 pessoas entre crianças e adultos que participaram deste evento maravilhoso de cultura, literatura e educação”, comemora a gerente da biblioteca municipal Araci Cristina França de Carvalho.

Exposição

Uma das decorações do espaço da biblioteca é um painel retratando os personagens do Sítio. O trabalho elaborado por Rafaela de Melo permanece no local até 26 de abril, das 8h às 17h30 (segunda à sexta-feira) com visitação gratuita. Uma exposição retratando as obras do escritor também fica aberta ao público nesse período. Agendamentos de grupos podem ser feito pelos telefones 3381-6787 e 3381-7511.

