Cinema germânico é a novidade na semana da imigração

Representantes de entidades reunidas na Fundação Cultural começam a elaborar programação para período de 20 a 29 de julho.

A programação da Semana Nacional da Imigração Alemã vai movimentar a cidade entre os dias 20 e 29 de julho. O calendário foi definido por representantes das entidades germânicas na noite de quinta-feira, dia 6, de junho, durante reunião na Fundação Cultural de Blumenau (FCBlu). Nesse período, serão organizadas apresentações culturais, palestras e culto em alemão.

A novidade deste ano será o Cinema Alemão voltado para crianças e jovens, justamente para aproveitar o período de férias escolares. Os filmes no idioma dos colonizadores da cidade terão legendas em português.

O ponto alto será no sábado, dia 27 de julho, com as homenagens aos personagens que marcaram história no município. A solenidade será na Fundação Cultural a partir das 9h. A programação vai envolver mais de 10 segmentos culturais de tradição germânica da cidade e deve ser divulgada na primeira semana de julho.

