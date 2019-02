CHAPECÓ – Chapecoense e ABRAVIC firmam importante parceria em prol de familiares das vítimas

Associação Brasileira da Vítimas do Acidente com a Chapecoense

A Associação Chapecoense de Futebol, afim de se envolver de forma mais ativa, no auxilio aos familiares das vítimas do acidente aéreo, firmou nesta segunda-feira (30) uma importante parceria com a ABRAVIC (Associação Brasileira da Vítimas do Acidente com a Chapecoense).

A parceria entre o clube e a Associação está inserida dentro da campanha “13º Jogador” instituída pela ABRAVIC. A campanha tem o objetivo de contribuir com a prestação de auxilio ao familiares da vítimas do acidente aéreo na Colômbia.

O contrato assinado nesta manhã, consiste no auxilio mensal de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) à associação, para a execução e promoção de programas de assistência social aos familiares das vítimas (com ênfase para serviços de saúde), sempre zelando pela boa qualidade e transparência das ações e também dos serviços prestados.

O acordo foi firmado até o final do mês de outubro/2018 podendo, em comum acordo ser prorrogado.

Gabriel de Andrade, presidente da ABRAVIC salientou a importância da parceria. “Hoje foi um dia de grande satisfação para a ABRAVIC, pois após um longo período de aproximação, negociação franca e transparente, além da conquista de confiança, de parte a parte, a Chapecoense abraçou nossa causa e aderiu ao Projeto 13° Jogador, contribuíndo mensalmente com um valor importante para a manutenção e expansão dos nossos projetos sociais, possibilitando a prestação de assistência social de forma mais efetiva e consistente às famílias das vítimas que mais necessitam de ajuda. Agradeço especialmente ao Sr. Maninho e ao Fernando Mattos, pela sensibilidade e disposição contínua em ajudar e por acreditar no nosso trabalho.”

Para o Presidente da Chapecoense, Plinio David de Nes Filho, a assinatura do contrato é mais um grande avanço na aproximação do clube aos familiares a às associações. “Essa parceria é muito importante, principalmente pelo seu caráter social e também por sua amplitude. A ABRAVIC, já vinha nos atualizando de seus projetos, antes mesmo de sua constituição e agora conseguimos concretizar esse importante passo. A constituição das associações também nos ajuda para que todas as ações possam ser coordenadas de uma melhor maneira e para que todo o repasse seja realizado de forma mais clara e fácil.”

