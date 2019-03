Chape recusa oferta do futebol italiano por Luiz Otávio

Spal 2013 quer contratação de zagueiro para continuidade no Campeonato Italiano, mas Verdão considera valor baixo.

A Chapecoense recusou uma oferta do futebol italiano por Luiz Otávio. O Spal 2013 deseja ter o defensor verde e branco para o restante da Série A. O Verdão considerou a oferta baixa para tirar o defensor da Arena Condá.

Apesar da negativa, o Spal não desistiu da negociação e estuda uma nova proposta para a Chapecoense. Douglas Grolli, também zagueiro da Chape, já esteve no radar do clube italiano nesta temporada.

O defensor de 25 anos fez um bom início de temporada, despertou interesse de São Paulo e Cruzeiro, mas teve 70% de seu passe comprado pela Chapecoense. No decorrer do ano perdeu espaço no time e foi para o banco de reservas.

Luiz Otávio chegou a ser titular do time na Libertadores da América e foi pivô da perda de pontos do clube por escalar o zagueiro de maneira irregular contra o Lanús, pela quinta rodada da fase de grupos da competição. Naquela partida, o defensor fez o gol da vitória verde e branca.

Com 1.95m, o zagueiro chamou atenção, além da segurança defensiva, por sua qualidade nas jogadas aéreas. Foi também dele o gol da vitória sobre o Atlético Nacional, na partida de ida da Recopa Sul-Americana.

Fonte: GLOBO ESPORTE