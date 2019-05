Cervejeiro Doug Merlo ganha moção de louvor na Câmara de Blumenau

Foto: CMB

Muito conhecido no universo cervejeiro nacional e internacional, Douglas Merlo, o Doug, recebeu nesta quinta-feira pela manhã uma moção de louvor da Câmara Municipal. A proposta, de autoria do vereador Sylvio Zimmermann (PSDB) e aprovada por todos, busca homenageá-lo pela conquista de bons resultados nos concursos que ele participa pelo mundo e pela contribuição para o segmento cervejeiro de Blumenau.

Doug Merlo é natural de Blumenau, e ainda jovem formou-se como Mixologista e Sommelier de Cervejas na Europa.

Atualmente é um dos cervejeiros caseiros mais premiados do Brasil com 35 medalhas em concursos nacionais e internacionais. É professor em várias instituições cervejeiras e leva o nome de Blumenau como jurado em muitos concursos de cervejas no Brasil e pelo mundo.

Curtir isso: Curtir Carregando...