Cervejaria artesanal de Blumenau (SC) é pioneira no modelo de franquias para atendimento ao público

A ascensão do mercado cervejeiro dos últimos anos está impulsionando novos formatos de negócio. A Alles Blau, de Blumenau (SC), é pioneira entre as artesanais ao levar esse segmento para o universo de franquias. O modelo foi desenvolvido através de uma aliança com o Grupo Bonaparte e será lançado oficialmente na ABF Franchising Expo, que acontece de 26 a 29 de junho, em São Paulo (SP).

A expectativa é que, através das franquias, a marca dissemine o sabor da cerveja artesanal para todos os estados brasileiros. Para Davi Zimmermann, diretor e sommelier da cervejaria catarinense, a inovação é uma das marcas do negócio. “Entendemos que a ascensão do consumo deste tipo de bebida no Brasil abre uma possibilidade para o universo das franquias. A Alles Blau é uma marca que preza pelo consumo de qualidade e acredita que esse novo formato pode democratizar o acesso em várias regiões do país”, diz.

A escolha pela aliança com o Grupo Bonaparte, de acordo com Davi, foi motivada pela experiência do time e pelo alinhamento estratégico entre as marcas.



Já para Leonardo Lamartine, do Grupo Bonaparte, unir a cerveja artesanal com o modelo de franquias é aliar segmentos que já são reconhecidos pela ascensão dos últimos anos. “Entendemos que a inovação permeia essa parceria com a Alles Blau. Desde o conceito até os formatos de franquia: tudo é inédito. Estamos muito felizes e certos de que, quem apostar neste segmento, terá um prato cheio para bons negócios”, afirma.



Possibilidades de franquia

Serão cinco formatos de negócio. O maior investimento será para o Alles Blau Brewpub, onde o local terá uma estrutura de produção de cerveja sob acompanhamento técnico da marca. Neste formato, será levado o conceito de consumo da bebida mais fresca possível, aliado a um menu já testado em duas unidades que funcionam em Santa Catarina.

Já no modelo convencional de bar ou ponto comercial, o bar da Alles Blau estará disponível para locais na rua a em shoppings. O espaço receberá diretamente da fábrica cervejas, chopes e estilos experimentais exclusivos.

Ainda há opção de Alles Blau Biertruck. O formato pede um veículo adaptado, que consiga levar o chope da marca para eventos. Na fábrica, duas unidades de Kombi estão em funcionamento. O modelo mais inusitado é o de carrinhos de praia. Com ele, de uma forma simples e com uma estrutura fácil de mover, o franqueado poderá levar chope para locais públicos. Em todas as versões, o projeto estrutural, identidade visual e menu são padrões da marca.



Sobre a Alles Blau

Lançada oficialmente no Festival Brasileiro da Cerveja, a Alles Blau é uma cervejaria localizada na Capital Brasileira da Cerveja: Blumenau (SC). O nome é uma expressão utilizada pelos imigrantes alemães que chegaram a cidade, quando queriam dizer que estava “tudo ótimo”, “tudo bem”. A marca integra o Vale da cerveja e tem capacidade para produção de 100 mil litros ao mês.



A linha de produtos conta com nove estilos: Pilsen, Weiss, APA, IPA, Witbier, Strong Golden Ale, Blonde Ale, Imperial Stout e Catharina Sour. Mais informações sobre os rótulos em www.cervejariaallesblau.com.br.

Grupo Bonaparte: seis marcas e mais de 20 anos de excelência

Fundado em 1996, com conceitos originais no ramo de alimentação, através do restaurante Bonaparte, o Grupo Bonaparte agrega um portfólio com empreendimentos distribuídos em 11 estados do Brasil. Dimensão que se faz realidade através de seis marcas que simbolizam a consistência estabelecida e reforçada em mais de 20 anos de mercado: Bonaparte, Capilé, Co.Wok, Donatário, Monalisa e Amazon Bowl.

