Cerimônias marcam a abertura do ano letivo em Blumenau

Foto: Cristiano Baifus

A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), promoveu nesta segunda e terça-feira, dias 4 e 5, as cerimônias de abertura do ano letivo da rede municipal de ensino do município. O evento ocorreu em dois momentos, no primeiro dia destinado à educação infantil, e no segundo ao ensino fundamental. A solenidade, que aconteceu no Teatro Michelangelo, na Uniasselvi, contou com milhares de profissionais, além de autoridades.

O evento teve apresentações, como da Banda Municipal, do Grupo Sax Symphony e do Grupo de Percussão da Banda Sinfônica da Semed. Posteriormente os profissionais acompanharam a palestra com o Dr. Celso Vasconcellos sobre o tema “Professor, Identidade e Trajetória como sujeito de transformação”. A iniciativa fez parte do calendário de formação continuada oferecida pela Semed.

A secretária de Educação, Patrícia Lueders, destacou a importância do evento para os presentes. “A abertura do ano letivo é planejada em dois momentos, o primeiro é a ampliação do repertório cultural, e o segundo a grande palestra, que é de muita valia para no aprendizado de cada profissional que se encontra no teatro”.

Já o prefeito Mário Hildebrandt salientou em seu discurso a relevância da implantação do ensino bilíngue na rede municipal de ensino da cidade. “Isso significa uma mudança de perspectiva. Nós precisamos sair da caixa, buscar a criatividade para oferecer condições diferenciadas para os nossos jovens, para que a gente possa além de dar o conhecimento e a formação, prepará-los para o mundo”.

