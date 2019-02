Cerca de 2.500 usuários de ônibus serão beneficiados por corredor na Rua Itajaí

Foto: Eraldo Schnaider

Priorizando o fluxo para o transporte coletivo, a Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria de Infraestrutura Urbana (Seinfra), está implantando o corredor exclusivo para ônibus na Rua Itajaí, no bairro Vorstadt. Segundo dados do Seterb, cerca de 100 viagens por dia são realizadas na via entre segunda e sexta-feira, nas três linhas municipais e mais o ônibus intermunicipal.

Ainda segundo a autarquia, em horários de pico, as filas da Rua Itajaí implicam em um atraso médio de 20 minutos nas viagens efetuadas pelo transporte coletivo. “A comunidade precisa entender que a prioridade entre os modais para o poder público deve ser para o transporte coletivo. Além do mais, os motoristas poderão em breve usar as pistas duplicadas da República Argentina, que está em fase final de obras, como rota”, salienta o diretor de Obras Conveniadas, Gustavo de Oliveira.

Se por um lado a implantação do corredor de ônibus extinguirá 55 vagas de estacionamento para carros e mais 30 para motos, em contrapartida irá beneficiar mais de 2.500 passageiros, que diariamente percorrem pela Rua Itajaí por meio do transporte coletivo. A etapa de sinalização horizontal e vertical iniciou na semana passada e deve se estender ao longo do mês de fevereiro.

Em sua totalidade, a obra da Rua Itajaí contempla passeios do início da Rua Itajaí até o Complexo Esportivo do Sesi, ciclovia e revitalização de duas praças, etapas já concluídas. Entretanto, o corredor de ônibus da via está sendo implementado entre a Rua Pedro Krauss Sênior e a Rua 15 de Novembro, ligando as regiões Leste e Sul do município. O investimento é de R$ 1.138.037,75, recursos financiados pela Prefeitura de Blumenau junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do PAC 2.

Curtir isso: Curtir Carregando...