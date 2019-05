Cepread inicia campanha de arrecadação de roupas para cães e gatos

Estrutura acolhe atualmente cerca de 100 animais, entre cães e gatos, que estão para adoção.

A partir dessa segunda-feira, dia 27, pelo menos dez pontos da cidade estarão arrecadando roupas de inverno para proteger os animais que esperam ser adotados e estão no Centro de Prevenção e Recuperação de Animais Domésticos (Cepread), órgão da Diretoria de Bem-Estar Animal, ligado à Secretaria de Promoção da Saúde (Semus).

As caixas para arrecadação, principalmente de roupas para animais de tamanhos grandes, estarão localizadas em órgãos da administração pública municipal como o Seterb, Fundação Cultural, Intendências distritais da Vila Itoupava e Garcia, Secretaria de Promoção da Saúde, Fundação Pró-Família, Campus 1 e 5 da FURB, Parque Vila Germânica e câmara de vereadores. “Claro que se houverem doações de cobertores em bom estado, também conseguimos aproveitar, bem como ração, camas, acessórios. Mas a preferência é para que esses animais que estão de passagem no Cepread possam ter algum conforto durante os dias mais frios”, ressaltou Neuza Felizetti, diretora do órgão.

A campanha, que iniciou nas redes sociais oficiais da Prefeitura na última semana, mobilizou mais de 300 pessoas, que enviaram fotos dos seus animais de estimação agasalhados. E agora essa interação precisa ser convertida em doações para os cerca de 100 cães e gatos que recebam tratamento no Cepread e aguardam uma família definitiva. Para adotar, acesse o link e saiba mais.

