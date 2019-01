Cepread emite nota oficial sobre cão vítima de maus tratos em Blumenau

A morte de um cão no Garcia, vítima de maus tratos, gerou comoção e críticas pelas redes sociais, leia aqui.

A Diretoria do Bem Estar Animal divulgou uma nota oficial, leia abaixo:

“Nesta sexta-feira, dia 25, uma equipe de servidores da Diretoria do Bem Estar Animal (DBea), ligada à Secretaria de Promoção da Saúde (Semus), atendeu a uma ocorrência de maus tratos a um cachorro, registrada por meio da Ouvidoria da Saúde.

Os profissionais foram até o local indicado, no bairro Garcia, acompanhados de policiais militares, e constataram que o animal já estava morto. O corpo foi recolhido ao Cepread para uma melhor averigação do estado de saúde em que se encontrava o cão. As informações serão inseridas em relatório interno e o cadáver ficará no órgão, à disposição da PM, para eventual necessidade em virtude da denúncia de crime.

A Semus esclarece ainda que ao longo desta semana a Diretoria em questão recebeu 40 ocorrências, quando a média semanal é de 25. Em relação ao caso específico deste animal foram registradas, ao longo desta semana, cinco denúncias, sendo quatro delas em sigilo, anônimas ou sem registro de contato do denunciante, o que inviabiliza a identificação de casos mais graves, já que dificulta a distinção concreta da gravidade da situação. Nesses casos, registros fotográficos também podem ser anexados à denúncia e são outra maneira de priorizar o atendimento.

A partir do inquérito policial, o Cepread tomara as providências legais cabíveis ao caso.”

