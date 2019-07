CEP entrega certificados para alunos

O Centro de Ensino Profissionalizante (CEP), vinculado a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Empreendedorismo (Sedec), entregou, na segunda-feira, dia 8, certificados para 54 alunos dos cursos de artesanato, pintura e crochê.

Com cinco meses de duração, as aulas contaram com o desenvolvimento de pintura em toalhas de banho, prato e bonecas. Nas orientações de crochê, os alunos aprenderam os pontos, além de tirar os modelos, incluindo a costura. As atividades do artesanato envolveram a criação de bonecas de pano, bolsas, frasqueiras, sabonete e panos de prato. O CEP funciona junto à Intendência Distrital do Garcia, na Rua Progresso, 167, bairro Progresso.

Curtir isso: Curtir Carregando...