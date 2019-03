Centro Braille leva contação de histórias até as escolas

A Sociedade Cultural Amigos do Centro Braille de Blumenau vai realizar 24 sessões interativas de contação de história em oito escolas de Blumenau. A finalidade é promover um momento de sensibilização, de construção do imaginário e de transformação social, independentemente do sentido da visão ou da idade. A iniciativa começa no dia 14 de março, às 8h, na Escola Básica Municipal (EBM) Quintino Bocaiúva, no Testo Salto. Estão previstas para esse dia três sessões – duas de manhã e uma à tarde, beneficiando 90 alunos da instituição.

Por meio da utilização de elementos que estimulem o tato, o olfato, o paladar e a audição, as histórias são contadas com os participantes vendados, fazendo com que eles possam vivenciar os detalhes da narrativa do conto, utilizando-se de sons, cheiros e texturas. É uma oportunidade de o público ativar a imaginação e a memória, utilizando e exercitando os outros sentidos diferentes da visão.

Ao todo, deverão ser beneficiados 720 alunos de 6 a 14 anos. As vagas são limitadas para convidados: professores, pedagogos e adultos em geral. Cada escola participante terá três sessões de contação de história, em dias e horários pré-agendados.

Também vão receber o projeto as EBMs Alberto Stein, Fernando Ostermann, Pastor Faulhaber, Machado de Assis e João Joaquim Fronza, e a EEB Pedro II, cujas datas serão confirmadas nos próximos dias. Já para o mês de setembro estão previstas outras três sessões para uma escola especialmente convidada. A contação vai ocorrer no pátio da Fundação Cultural.

Autoestima

Será utilizado o livro “Menina Bonita do Laço de Fita”, de Ana Maria Machado, uma narrativa que trabalha o preconceito e a autoestima. O “Sentindo Histórias” contará com três narradoras e três moderadores de apoio. Serão doados à biblioteca de cada escola participante um exemplar do livro escolhido e dois exemplares do livro impresso em braille.

O projeto tem o apoio da 43 S.A. Gráfica e Editora e o patrocínio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura (FMAC). Informações adicionais podem ser obtidas na Sociedade Cultural Amigos do Centro Braille de Blumenau pelo telefone 3381-6191 ou e-mail acbb.blumenau@gmail.com.

