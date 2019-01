Central do IPTU inicia atendimentos em janeiro de 2019

A Central do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) começa a atender os contribuintes a partir de 30 de janeiro de 2019, ao lado do Setor 3 do Parque Vila Germânica, de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30. No espaço os moradores poderão solicitar o carnê de 2019, fazer a alteração de proprietário e de dados cadastrais. Os atendimentos no local continuam até 13 de março.

IPTU

O contribuinte que pagar o IPTU à vista ainda em fevereiro ganha 5% de desconto. Se a quitação completa for feira em março, o desconto passa para 3%. Os moradores podem parcelar o imposto em até 11 vezes, com parcela mínima de R$ 20.

A Secretaria de Gestão Financeira (Segefi) emitirá carnês para cerca de 148 mil contribuintes cadastrados, que serão distribuídos na primeira quinzena de janeiro. A estimativa é arrecadar cerca de R$ 90 milhões até o fim de 2019.

